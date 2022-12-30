В Гданьске для украинцев открыли еще один паспортный сервис: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В польском городе Гданьск сегодня, 30 декабря, открывается еще один стационарный центр обслуживания украинских граждан "Паспортный сервис". Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
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"30 декабря 2022 открывается еще один стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" в городе Гданьск", - говорится в сообщении.
Детали
В новом центре украинцы могут обратиться за услугами:
• одновременного оформления загранпаспорта и ID-карты;
• оформления загранпаспорта;
• оформления ID-карты;
• обмена водительского удостоверения;
• страхования.
Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди". Оплата производится непосредственно на месте - с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого необходимо иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.
Отмечается, что график работы с понедельника по субботу с 9 до 18.
Дополнение
Сеть зарубежных представительств Государственной миграционной службы имеет перспективу расширения в Чехии, Германии и Турции. Пока такие центры функционируют уже в трех городах соседней Польши.