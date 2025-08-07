$41.610.07
Ексклюзив
12:15 • 21881 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 26217 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55782 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73541 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61355 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41133 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 43792 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55658 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55664 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119617 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
У Канаді пожежу спричинила риба, яку птах впустив на лінію електропередач

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

У Британській Колумбії птах впустив рибу на лінію електропередач, що призвело до короткого замикання та займання сухої трави. Пожежу площею 60 на 90 метрів швидко ліквідували.

У Канаді пожежу спричинила риба, яку птах впустив на лінію електропередач

У Канаді сталася курйозна пожежа, яку спричинила риба, що впала з неба просто на лінію електропередач. Як з’ясували пожежники, здобич випустив орлан, а іскри від короткого замикання підпалили суху траву.

Вогонь охопив площу 60 на 90 метрів, але його швидко загасили, пише УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

За словами пожежників, пожежа сухостою та відключення електроенергії в Британській Колумбії почалися в середу не через блискавку чи необережного туриста, а через рибу, що впала з повітря.

За допомогою фермерів, що мешкають неподалік, та співробітників Управління гідроенергетики та енергетики Британської Колумбії, канадської компанії з постачання електроенергії, пожежникам вдалося локалізувати та загасити полум'я

- повідомили пожежна служба Ешкрофта. 

Після інциденту розпочалося розслідування.

За попередніми даними, над місцем події пролітав птах й випадково впустив свій улов просто на дроти. Риба спричинила коротке замикання - іскри впали на суху траву під лінією електропередач, спричинивши займання, повідомило видання. Вогонь охопив менше акра території.

Можливо, орлану просто набридла сира риба, і він вирішив спробувати її в смаженому вигляді

- пожартували пожежники.

Вони додали, що головний підозрюваний залишився живим і продовжує літати на волі.

У Німеччині втретє за тиждень порушили рух залізницею через підпал кабелів03.08.25, 09:40 • 4647 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
Британська Колумбія
The New York Times
Канада