У Канаді пожежу спричинила риба, яку птах впустив на лінію електропередач
Київ • УНН
У Британській Колумбії птах впустив рибу на лінію електропередач, що призвело до короткого замикання та займання сухої трави. Пожежу площею 60 на 90 метрів швидко ліквідували.
У Канаді сталася курйозна пожежа, яку спричинила риба, що впала з неба просто на лінію електропередач. Як з’ясували пожежники, здобич випустив орлан, а іскри від короткого замикання підпалили суху траву.
Вогонь охопив площу 60 на 90 метрів, але його швидко загасили, пише УНН із посиланням на The New York Times.
Деталі
За словами пожежників, пожежа сухостою та відключення електроенергії в Британській Колумбії почалися в середу не через блискавку чи необережного туриста, а через рибу, що впала з повітря.
За допомогою фермерів, що мешкають неподалік, та співробітників Управління гідроенергетики та енергетики Британської Колумбії, канадської компанії з постачання електроенергії, пожежникам вдалося локалізувати та загасити полум'я
Після інциденту розпочалося розслідування.
За попередніми даними, над місцем події пролітав птах й випадково впустив свій улов просто на дроти. Риба спричинила коротке замикання - іскри впали на суху траву під лінією електропередач, спричинивши займання, повідомило видання. Вогонь охопив менше акра території.
Можливо, орлану просто набридла сира риба, і він вирішив спробувати її в смаженому вигляді
Вони додали, що головний підозрюваний залишився живим і продовжує літати на волі.
У Німеччині втретє за тиждень порушили рух залізницею через підпал кабелів03.08.25, 09:40 • 4647 переглядiв