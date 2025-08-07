В Канаде пожар вызвала рыба, которую птица уронила на линию электропередач
Киев • УНН
В Британской Колумбии птица уронила рыбу на линию электропередач, что привело к короткому замыканию и возгоранию сухой травы. Пожар площадью 60 на 90 метров был быстро ликвидирован.
В Канаде произошел курьезный пожар, который вызвала рыба, упавшая с неба прямо на линию электропередач. Как выяснили пожарные, добычу выпустил орлан, а искры от короткого замыкания подожгли сухую траву.
Огонь охватил площадь 60 на 90 метров, но его быстро потушили, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
По словам пожарных, пожар сухостоя и отключение электроэнергии в Британской Колумбии начались в среду не из-за молнии или неосторожного туриста, а из-за рыбы, упавшей с воздуха.
С помощью фермеров, проживающих неподалеку, и сотрудников Управления гидроэнергетики и энергетики Британской Колумбии, канадской компании по поставке электроэнергии, пожарным удалось локализовать и потушить пламя
После инцидента началось расследование.
По предварительным данным, над местом происшествия пролетал птица и случайно уронил свой улов прямо на провода. Рыба вызвала короткое замыкание - искры упали на сухую траву под линией электропередач, вызвав возгорание, сообщило издание. Огонь охватил менее акра территории.
Возможно, орлану просто надоела сырая рыба, и он решил попробовать ее в жареном виде
Они добавили, что главный подозреваемый остался жив и продолжает летать на свободе.
