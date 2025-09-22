$41.250.00
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 16504 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 22474 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 33348 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 49551 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 48567 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 26743 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 46615 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24367 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34706 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
У Калуші невідомі напали на ТЦК: троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли

Київ • УНН

 • 126 перегляди

22 вересня 2025 року група невідомих здійснила напад на Калуський районний ТЦК та СП. Внаслідок нападу троє військовозобов'язаних втекли з території.

У Калуші невідомі напали на ТЦК: троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли

Група невідомих напала на Калуський ТЦК. У результаті троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли, передає УНН із посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

22 вересня 2025 року група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли 

- йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Змушені були відстрілюватися: військові ТЦК у Миколаївській області зазнали нападу з боку місцевих жителів03.08.25, 20:02 • 42242 перегляди

Додамо

У ТЦК зауважили, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Україна