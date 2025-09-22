У Калуші невідомі напали на ТЦК: троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли
Київ • УНН
22 вересня 2025 року група невідомих здійснила напад на Калуський районний ТЦК та СП. Внаслідок нападу троє військовозобов'язаних втекли з території.
Група невідомих напала на Калуський ТЦК. У результаті троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли, передає УНН із посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.
22 вересня 2025 року група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Змушені були відстрілюватися: військові ТЦК у Миколаївській області зазнали нападу з боку місцевих жителів03.08.25, 20:02 • 42242 перегляди
Додамо
У ТЦК зауважили, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.