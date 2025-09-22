В Калуше неизвестные напали на ТЦК: трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали
Киев • УНН
22 сентября 2025 года группа неизвестных совершила нападение на Калушский районный ТЦК и СП. В результате нападения трое военнообязанных сбежали с территории.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Добавим
В ТЦК отметили, что подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины.