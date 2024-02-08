У Грузії парламент затвердив новий склад уряду
Київ • УНН
Парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з 45-річним Іраклієм Кобахідзе 84 голосами "за" і 10 "проти".
У Грузії парламент затвердив новий склад уряду – його очолив 45-річний Іраклій Кобахідзе. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, передає УНН.
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Зазначається, що новий уряд підтримали 84 депутати, проти проголосували 10.
Значних змін склад грузинського уряду не зазнав: єдиною новою людиною в кабінеті став міністр оборони Іраклій Чіковані.
Тепер президентка Грузії Саломе Зурабішвілі має два дні, щоб призначити Кобахідзе главою уряду, інакше його вважатимуть призначеним автоматично.
Кобахідзе під час виступу в парламенті заявив, що першим віцепрем'єр-міністром буде призначено главу Мінекономіки Левана Давіташвілі.
Контекст
45-річний Іраклій Кобахідзе став сьомим прем’єр-міністром від партії "Грузинська мрія". Його попередник Іраклій Ґарібашвілі пішов у відставку 29 січня і очолив провладну партію замість Кобахідзе.
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