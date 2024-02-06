росія не змогла зломити Україну і розпочала нову гібридну війну проти Грузії - Зурабішвілі
Київ • УНН
Росія розпочала нову гібридну війну проти Грузії, використовуючи різні інструменти у відповідь на те, що їй не вдалося зламати Україну, заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі.
російське керівництво розпочало нову гібридну війну проти Грузії, використовуючи всі її інструменти. Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи з річним звітом у парламенті країни. Про це повідомляє видання "Ехо Кавказу", пише УНН.
росія не змогла зломити Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи і навіть зміцнила її. Незважаючи на невдачу або через неї, росія почала нову гібридну війну проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю
Вона зазначила, що план рф щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море, в територіальні води Грузії. Таким чином росія створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.
Зурабішвілі розповіла про "оголошення мобілізації на окупованих територіях", а також "кроки, зроблені в напрямку анексії", згадавши "захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту Бабушера".
За її словами, на лінії окупації тривають "постійні залякування, переслідування, викрадення і вбивства" місцевих жителів.
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