россия не смогла сломить Украину и начала новую гибридную войну против Грузии - Зурабишвили

российское руководство начало новую гибридную войну против Грузии, используя все ее инструменты. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с годовым отчетом в парламенте страны. Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа", пишет УНН.

россия не смогла сломить Украину, более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее. Несмотря на неудачу или из-за нее, россия начала новую гибридную войну против Грузии, для которой она использует все формы и оружие - заявила Зурабишвили.

Она отметила, что план рф по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенесение противостояния на Черное море, в территориальные воды Грузии. Таким образом россия создает угрозу стратегической перспективе Черного моря.

Зурабишвили рассказала об "объявлении мобилизации на оккупированных территориях", а также "шагах, сделанных в направлении аннексии", упомянув "захват Очамчирского порта, государственной резиденции в Бичвинте и сухумского аэропорта Бабушера".

По ее словам, на линии оккупации продолжаются "постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства" местных жителей.

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