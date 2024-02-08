В Грузии парламент утвердил новый состав правительства - его возглавил 45-летний Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Отмечается, что новое правительство поддержали 84 депутата, против проголосовали 10.

Значительных изменений состав грузинского правительства не претерпел: единственным новым человеком в кабинете стал министр обороны Ираклий Чиковани.

Теперь у президента Грузии Саломе Зурабишвили есть два дня, чтобы назначить Кобахидзе главой правительства, иначе его будут считать назначенным автоматически.

Кобахидзе во время выступления в парламенте заявил, что первым вице-премьер-министром будет назначен глава Минэкономики Леван Давиташвили.

Контекст

45-летний Ираклий Кобахидзе стал седьмым премьер-министром от партии "Грузинская мечта". Его предшественник Ираклий Гарибашвили ушел в отставку 29 января и возглавил провластную партию вместо Кобахидзе.

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