В Грузии парламент утвердил новый состав правительства

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  114017 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  122385 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  122870 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  150512 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  164968 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  188689 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  236931 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  254103 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234528 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Грузии парламент утвердил новый состав правительства

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с 45-летним Ираклием Кобахидзе 84 голосами "за" и 10 "против".

Новости Мира •   •  3996 просмотра
В Грузии парламент утвердил новый состав правительства

В Австралии ветераны согласились восстановить вертолеты Taipan и передать их ВСУ

Группа ветеранов и инженеров австралийской армии вызвалась восстановить неиспользованные вертолеты "Тайпан", чтобы передать их украинским военным, но правительство заявило, что вертолеты не подлежат ремонту.

Война •   •  9722 просмотра
В Австралии ветераны согласились восстановить вертолеты Taipan и передать их ВСУ

США ввели новые санкции: ограничения наложили на нефть из рф, и импорт российских алмазов

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении импорта российской нефти и алмазов, а также трех компаний из ОАЭ и Либерии за нарушение ценовых ограничений на российскую нефть.

Война •   •  12133 просмотра
США ввели новые санкции: ограничения наложили на нефть из рф, и импорт российских алмазов

Зеленский провел закрытую встречу с журналистами где объяснил свое решение об увольнении Залужного

Президент провел закрытую встречу с журналистами, чтобы объяснить причины увольнения Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначения на его место Александра Сырского.

Война •   •  13790 просмотра
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами где объяснил свое решение об увольнении Залужного

251 взрыв за день - россияне обстреляли 11 громад Сумщины

Российская армия обстреляла 11 населенных пунктов в Сумской области, осуществив 251 взрыв из артиллерии, минометов, гранатометов, беспилотников и мин 8 февраля.

Война •   •  12665 просмотра
251 взрыв за день - россияне обстреляли 11 громад Сумщины

Абсолютный рекорд: 38 мужчин хотели нелегально попасть в Венгрию

Пограничники в Венгрии задержали 38 мужчин, больше всего при попытке незаконного пересечения границы, которых перевозили в двух микроавтобусах вблизи границы.

Криминал и ЧП •   •  11764 просмотра
Абсолютный рекорд: 38 мужчин хотели нелегально попасть в Венгрию

Зеленский обратился к Сенату Конгресса США в Сенат

Зеленский поблагодарил Сенат США за разблокирование дискуссии по поддержке Украины и других партнеров в борьбе с Россией.

Политика •   •  15625 просмотра
Зеленский обратился к Сенату Конгресса США в Сенат

В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского

США заявили, что будут эффективно сотрудничать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским после его назначения президентом Зеленским.

Война •   •  23479 просмотра
В США отреагировали на кадровые изменения в ВСУ и назначение Сырского

На сегодня из российского плена уже освобождено 3135 украинцев и украинок - Зеленский

Президент Зеленский объявил, что всего из российского плена было освобождено 3 135 украинцев, в том числе 100 военнослужащих во время последнего обмена, большинство из которых защищали Мариуполь и "Азовсталь".

Война •   •  20478 просмотра
На сегодня из российского плена уже освобождено 3135 украинцев и украинок - Зеленский

ЕС планирует расширить список санкций и одобрит новый пакет против рф на годовщину полномасштабной войны

ЕС готовится расширить свой санкционный список и утвердить новый пакет ограничений против России 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Война •   •  22564 просмотра
ЕС планирует расширить список санкций и одобрит новый пакет против рф на годовщину полномасштабной войны