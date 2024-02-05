У Греції заперечили, що поставлятимуть в Україну ракети С-300

В уряді Греції спростували повідомлення, які з'явилися у ЗМІ, про майбутнє постачання ракет С-300 в Україну. Про це пише Parapolitika із посиланнням на прессекретаря грецького уряду Павлоса Марінакіса, пише УНН.

Повинна бути межа фальшивим новинам, особливо коли вони зачіпають інтереси країни та її міжнародний імідж. Такого не існує, і я категорично заперечую це. Не було навіть наміру, що Греція ризикуватиме оборонним озброєнням країни - заявив Марінакіс.

Контекст

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що греція вирішила передати Україні застарілі системи озброєння, які грецька армія вже не використовує. На озброєнні Греції знаходяться системи ППО "Тор", "Оса", С-300, а також зенітні установки ЗУ-23-2 та боєприпаси до всіх перерахованих систем озброєння.