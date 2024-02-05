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В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300

В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 13:55  •  17606 просмотра

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Греция опровергла сообщения о поставках Украине устаревших ракет С-300 из своего военного арсенала.

В правительстве Греции опровергли сообщения, которые появились в СМИ, о предстоящих поставках ракет С-300 в Украину. Об этом пишет Parapolitika со ссылкой на пресс-секретаря греческого правительства Павлоса Маринакиса, пишет УНН

Должен быть предел фальшивым новостям, особенно когда они затрагивают интересы страны и ее международный имидж. Такого не существует, и я категорически отрицаю это. Не было даже намерения, что Греция будет рисковать оборонительным вооружением страны

- заявил Маринакис.

Контекст 

Ранее местные СМИ сообщали, что греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые греческая армия уже не использует. На вооружении Греции находятся системы ПВО "Тор", "Оса", С-300, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и боеприпасы ко всем перечисленным системам вооружения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
raketnii-kompleks-torРакетный комплекс "Тор
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
gretsiyaГреция
ukrainaУкраина
У Греції заперечили, що поставлятимуть в Україну ракети С-300
Greece denies supplying S-300 missiles to Ukraine
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