В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300
Киев • УНН
Греция опровергла сообщения о поставках Украине устаревших ракет С-300 из своего военного арсенала.
В правительстве Греции опровергли сообщения, которые появились в СМИ, о предстоящих поставках ракет С-300 в Украину. Об этом пишет Parapolitika со ссылкой на пресс-секретаря греческого правительства Павлоса Маринакиса, пишет УНН.
Должен быть предел фальшивым новостям, особенно когда они затрагивают интересы страны и ее международный имидж. Такого не существует, и я категорически отрицаю это. Не было даже намерения, что Греция будет рисковать оборонительным вооружением страны
Контекст
Ранее местные СМИ сообщали, что греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые греческая армия уже не использует. На вооружении Греции находятся системы ПВО "Тор", "Оса", С-300, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и боеприпасы ко всем перечисленным системам вооружения.
В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300
Греция опровергла сообщения о поставках Украине устаревших ракет С-300 из своего военного арсенала.
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