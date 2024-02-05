В Греции отрицают, что будут поставлять в Украину ракеты С-300

В правительстве Греции опровергли сообщения, которые появились в СМИ, о предстоящих поставках ракет С-300 в Украину. Об этом пишет Parapolitika со ссылкой на пресс-секретаря греческого правительства Павлоса Маринакиса, пишет УНН.

Должен быть предел фальшивым новостям, особенно когда они затрагивают интересы страны и ее международный имидж. Такого не существует, и я категорически отрицаю это. Не было даже намерения, что Греция будет рисковать оборонительным вооружением страны - заявил Маринакис.

Контекст

Ранее местные СМИ сообщали, что греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые греческая армия уже не использует. На вооружении Греции находятся системы ПВО "Тор", "Оса", С-300, а также зенитные установки ЗУ-23-2 и боеприпасы ко всем перечисленным системам вооружения.