У Гонконгу очікують тривожний сигнал через наближення тропічного циклону Ягі

ukenru
08:43 • 27259 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 95772 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 143110 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 197328 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 147787 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 130199 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 125585 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 165919 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76907 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84941 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
86 %
749 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 81859 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 76094 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 73925 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 74310 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 69417 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 51887 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 197328 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 165919 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 199378 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 532750 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 3786 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 13517 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 21988 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 44284 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 42895 перегляди
Актуальне
У Гонконгу очікують тривожний сигнал через наближення тропічного циклону Ягі

У Гонконгу очікують тривожний сигнал через наближення тропічного циклону Ягі

Київ • УНН

 • 13841 перегляди

У Гонконгу очікують оголошення сигналу готовності №1 через наближення тропічного циклону Ягі. Шторм знаходиться за 440 км від узбережжя і може призвести до погіршення погодних умов наприкінці тижня.

У Гонконгу висока ймовірність підвищення рівня тривоги через наближення тропічного циклону Ягі. Про це УНН пише з посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Гонконгська обсерваторія оголосила, що сьогодні між 17:00 та 20:00 ймовірно буде оголошено сигнал готовності № 1 у відповідь на тропічний циклон Ягі, який наразі перебуває за кількасот кілометрів від території країни. Хоча шторм не завдасть прямого впливу на Гонконг протягом дня, очікується, що його поступове наближення призведе до посилення вітру в регіоні пізніше цього тижня.

Станом на ранок тропічний шторм Ягі знаходився приблизно за 440 кілометрів на південний схід від побережжя і рухався на північний захід зі швидкістю близько 12 кілометрів на годину через північну частину Південно-Китайського моря. Обсерваторія зазначає, що ймовірність передачі сигналу про сильний вітер № 3 є відносно високою, оскільки краї циклону наближаються.

Шторм Ягі впливає на погодні умови, очікується, що наприкінці цього тижня узбережжя Гуандун зазнає погіршення погодних умов, включаючи сильні шквальні зливи та неспокійне море зі значними хвилюваннями.

Мешканцям Гонконгу порекомендували слідкувати за подіями і актуальними прогнозами, оскільки ситуація розвивається.

Нагадаємо

Щонайменше 14 людей загинули через тропічний шторм Ягі на Філіппінах. Шторм спричинив скасування авіарейсів і припинення судноплавства, а синоптики прогнозують, що він може перерости в тайфун.

Шторм в Японії приніс сильні дощі: три загиблих і десятки постраждалих29.08.24, 06:17 • 21018 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94