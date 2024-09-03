У Гонконгу очікують тривожний сигнал через наближення тропічного циклону Ягі
Київ • УНН
У Гонконгу очікують оголошення сигналу готовності №1 через наближення тропічного циклону Ягі. Шторм знаходиться за 440 км від узбережжя і може призвести до погіршення погодних умов наприкінці тижня.
У Гонконгу висока ймовірність підвищення рівня тривоги через наближення тропічного циклону Ягі. Про це УНН пише з посиланням на South China Morning Post.
Деталі
Гонконгська обсерваторія оголосила, що сьогодні між 17:00 та 20:00 ймовірно буде оголошено сигнал готовності № 1 у відповідь на тропічний циклон Ягі, який наразі перебуває за кількасот кілометрів від території країни. Хоча шторм не завдасть прямого впливу на Гонконг протягом дня, очікується, що його поступове наближення призведе до посилення вітру в регіоні пізніше цього тижня.
Станом на ранок тропічний шторм Ягі знаходився приблизно за 440 кілометрів на південний схід від побережжя і рухався на північний захід зі швидкістю близько 12 кілометрів на годину через північну частину Південно-Китайського моря. Обсерваторія зазначає, що ймовірність передачі сигналу про сильний вітер № 3 є відносно високою, оскільки краї циклону наближаються.
Шторм Ягі впливає на погодні умови, очікується, що наприкінці цього тижня узбережжя Гуандун зазнає погіршення погодних умов, включаючи сильні шквальні зливи та неспокійне море зі значними хвилюваннями.
Мешканцям Гонконгу порекомендували слідкувати за подіями і актуальними прогнозами, оскільки ситуація розвивається.
Нагадаємо
Щонайменше 14 людей загинули через тропічний шторм Ягі на Філіппінах. Шторм спричинив скасування авіарейсів і припинення судноплавства, а синоптики прогнозують, що він може перерости в тайфун.
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