В Гонконге ожидают тревожный сигнал из-за приближения тропического циклона Яги

В Гонконге высока вероятность повышения уровня тревоги из-за приближения тропического циклона Яги. Об этом УНН пишет со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Гонконгская обсерватория объявила, что сегодня между 17:00 и 20:00 вероятно будет объявлен сигнал готовности № 1 в ответ на тропический циклон Яги, который сейчас находится в нескольких сотнях километров от территории страны. Хотя шторм не окажет прямого влияния на Гонконг в течение дня, ожидается, что его постепенное приближение приведет к усилению ветра в регионе позже на этой неделе.

По состоянию на утро тропический шторм Яги находился примерно в 440 километрах к юго-востоку от побережья и двигался на северо-запад со скоростью около 12 километров в час через северную часть Южно-Китайского моря. Обсерватория отмечает, что вероятность передачи сигнала о сильном ветре № 3 является относительно высокой, поскольку края циклона приближаются.

Шторм Яги влияет на погодные условия, ожидается, что в конце этой недели побережье Гуандун испытает ухудшение погодных условий, включая сильные шквальные ливни и неспокойное море со значительными волнениями.

Жителям Гонконга порекомендовали следить за событиями и актуальными прогнозами, поскольку ситуация развивается.

Напомним

По меньшей мере 14 человек погибли из-за тропического шторма Яги на Филиппинах. Шторм вызвал отмену авиарейсов и прекращение судоходства, а синоптики прогнозируют, что он может перерасти в тайфун.

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