Тропічний шторм Ягі забрав 14 життів на Філіппінах
Київ • УНН
Щонайменше 14 людей загинули через тропічний шторм Ягі на Філіппінах. Шторм спричинив скасування авіарейсів і припинення судноплавства, а синоптики прогнозують, що він може перерости в тайфун.
Щонайменше 14 людей загинули в результаті тропічного шторму Ягі, який пронісся Філіппінами. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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На Філіппінах у понеділок шторм спричинив скасування десятків авіарейсів і припинення судноплавства в деяких регіонах країни.
У вівторок Ягі перемістився на північні райони країни, рухаючись у бік Південно-Китайського моря. У столиці, Манілі, залишалися закритими школи та адміністративні будівлі.
Синоптики прогнозують, що Ягі може перерости в тайфун, продовжуючи свій рух до південного Китаю.
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