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Тропічний шторм Ягі забрав 14 життів на Філіппінах

Тропічний шторм Ягі забрав 14 життів на Філіппінах

Київ • УНН

 • 20612 перегляди

Щонайменше 14 людей загинули через тропічний шторм Ягі на Філіппінах. Шторм спричинив скасування авіарейсів і припинення судноплавства, а синоптики прогнозують, що він може перерости в тайфун.

Щонайменше 14 людей загинули в результаті тропічного шторму Ягі, який пронісся Філіппінами. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

На Філіппінах у понеділок шторм спричинив скасування десятків авіарейсів і припинення судноплавства в деяких регіонах країни.

У вівторок Ягі перемістився на північні райони країни, рухаючись у бік Південно-Китайського моря. У столиці, Манілі, залишалися закритими школи та адміністративні будівлі.

Синоптики прогнозують, що Ягі може перерости в тайфун, продовжуючи свій рух до південного Китаю.

Філіппіни вимагають від Китаю припинити провокації в Південно-Китайському морі24.08.24, 06:04 • 101059 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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