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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тропический шторм Яги унес 14 жизней на Филиппинах

Тропический шторм Яги унес 14 жизней на Филиппинах

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 02:46  •  1732 просмотра

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По меньшей мере 14 человек погибли из-за тропического шторма Яги на Филиппинах. Шторм вызвал отмену авиарейсов и прекращение судоходства, а синоптики прогнозируют, что он может перерасти в тайфун.

По меньшей мере 14 человек погибли в результате тропического шторма Яги, который пронесся по Филиппинам. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

На Филиппинах в понедельник шторм вызвал отмену десятков авиарейсов и прекращение судоходства в некоторых регионах страны.

Во вторник Яги переместился на северные районы страны, двигаясь в сторону Южно-Китайского моря. В столице, Маниле, оставались закрытыми школы и административные здания.

Синоптики прогнозируют, что Яги может перерасти в тайфун, продолжая свое движение к южному Китаю.

Філіппіни вимагають від Китаю припинити провокації в Південно-Китайському морі24 августа 2024, 03:04 • 100923 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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