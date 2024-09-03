Тропический шторм Яги унес 14 жизней на Филиппинах
Киев • УНН
По меньшей мере 14 человек погибли из-за тропического шторма Яги на Филиппинах. Шторм вызвал отмену авиарейсов и прекращение судоходства, а синоптики прогнозируют, что он может перерасти в тайфун.
По меньшей мере 14 человек погибли в результате тропического шторма Яги, который пронесся по Филиппинам. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
На Филиппинах в понедельник шторм вызвал отмену десятков авиарейсов и прекращение судоходства в некоторых регионах страны.
Во вторник Яги переместился на северные районы страны, двигаясь в сторону Южно-Китайского моря. В столице, Маниле, оставались закрытыми школы и административные здания.
Синоптики прогнозируют, что Яги может перерасти в тайфун, продолжая свое движение к южному Китаю.
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