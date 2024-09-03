Тропический шторм Яги унес 14 жизней на Филиппинах

По меньшей мере 14 человек погибли в результате тропического шторма Яги, который пронесся по Филиппинам. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

На Филиппинах в понедельник шторм вызвал отмену десятков авиарейсов и прекращение судоходства в некоторых регионах страны.

Во вторник Яги переместился на северные районы страны, двигаясь в сторону Южно-Китайского моря. В столице, Маниле, оставались закрытыми школы и административные здания.

Синоптики прогнозируют, что Яги может перерасти в тайфун, продолжая свое движение к южному Китаю.

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