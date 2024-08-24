Филиппины требуют от Китая прекратить провокации в Южно-Китайском море

Филиппины требуют от Пекина прекратить провокации после инцидентов с китайскими факелами и истребителем в Южно-Китайском море. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

Филиппины призвали Китай срочно прекратить "провокационные и опасные действия" после того, как в Южно-Китайском море 22 августа филиппинский патрульный самолет наткнулся на китайские факелы с оккупированного рифа Суби.

Согласно заявлению филиппинских властей, самолет также подвергся преследованию со стороны китайского истребителя 19 августа, когда наблюдал за мелью Скарборо.

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