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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Филиппины требуют от Китая прекратить провокации в Южно-Китайском море

Филиппины требуют от Китая прекратить провокации в Южно-Китайском море

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 03:04  •  12289 просмотра

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Филиппины призвали Китай прекратить «провокационные и опасные действия» после инцидентов с китайскими факелами и истребителем. Филиппинский патрульный самолет подвергся преследованию со стороны китайского истребителя у отмели Скарборо.

Филиппины требуют от Пекина прекратить провокации после инцидентов с китайскими факелами и истребителем в Южно-Китайском море. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

Филиппины призвали Китай срочно прекратить "провокационные и опасные действия" после того, как в Южно-Китайском море 22 августа филиппинский патрульный самолет наткнулся на китайские факелы с оккупированного рифа Суби.

Согласно заявлению филиппинских властей, самолет также подвергся преследованию со стороны китайского истребителя 19 августа, когда наблюдал за мелью Скарборо.

Філіппіни хочуть розширити угоду з Китаєм, щоб послабити напруженість у морській суперечці20 августа 2024, 21:54 • 16766 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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