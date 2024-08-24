Филиппины требуют от Китая прекратить провокации в Южно-Китайском море
Киев • УНН
Филиппины призвали Китай прекратить «провокационные и опасные действия» после инцидентов с китайскими факелами и истребителем. Филиппинский патрульный самолет подвергся преследованию со стороны китайского истребителя у отмели Скарборо.
Филиппины требуют от Пекина прекратить провокации после инцидентов с китайскими факелами и истребителем в Южно-Китайском море. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.
Детали
Филиппины призвали Китай срочно прекратить "провокационные и опасные действия" после того, как в Южно-Китайском море 22 августа филиппинский патрульный самолет наткнулся на китайские факелы с оккупированного рифа Суби.
Согласно заявлению филиппинских властей, самолет также подвергся преследованию со стороны китайского истребителя 19 августа, когда наблюдал за мелью Скарборо.
Філіппіни хочуть розширити угоду з Китаєм, щоб послабити напруженість у морській суперечці20 августа 2024, 21:54 • 16766 просмотров