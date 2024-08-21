Филиппины хотят расширить соглашение с Китаем, чтобы ослабить напряженность в морском споре

Власти Филиппин изучают возможность расширения сферы действия соглашения с Китаем, которое имеет целью ослабить напряженность в Южно-Китайском море из-за столкновения кораблей государств в спорных водах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отметил представитель Морского совета Манилы Александр Лопес: "временная договоренность" между странами о миссии по пополнению запасов для филиппинского военного форпоста на Второй отмели Томаса, может быть расширена на „большую территорию".

В то же время по его словам, Филиппины "серьезно" изучают вероятность подачи еще одного дипломатического протеста против Китая из-за недавнего столкновения, добавив, что действия Пекина были "непрофессиональными и опасными".

Эти незаконные действия не способствуют мерам по укреплению доверия, необходимым для улучшения отношений, - говорится в заявлении совета, которое зачитал Лопес.

Дополнение

В понедельник, 19 августа, корабли береговой охраны Китая и Филиппин снова столкнулись в Южно-Китайском море, что стало новой точкой вспышки в их длительном морском споре.

Напомним

В июле филиппинский корабль и китайское судно столкнулись вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, причем Китай обвинил филиппинское судно в незаконном вхождении в этот район и принял против него меры контроля.