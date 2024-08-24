Філіппіни вимагають від Китаю припинити провокації в Південно-Китайському морі
Київ • УНН
Філіппіни закликали Китай припинити "провокаційні та небезпечні дії" після інцидентів з китайськими факелами та винищувачем. Філіппінський патрульний літак зазнав переслідування з боку китайського винищувача біля мілини Скарборо.
Філіппіни вимагають від Пекіну припинити провокації після інцидентів з китайськими факелами і винищувачем у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє AFP News, передає УНН.
Деталі
Філіппіни закликали Китай терміново припинити "провокаційні та небезпечні дії" після того, як у Південно-Китайському морі 22 серпня філіппінський патрульний літак натрапив на китайські факели з окупованого рифу Субі.
Згідно з заявою філіппінських властей, літак також зазнав переслідування з боку китайського винищувача 19 серпня, коли спостерігав за мілиною Скарборо.
Філіппіни хочуть розширити угоду з Китаєм, щоб послабити напруженість у морській суперечці21.08.24, 00:54 • 17250 переглядiв