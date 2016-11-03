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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У грудні на Херсонщині відбудуться перші вибори в 11 об’єднаних громадах

У грудні на Херсонщині відбудуться перші вибори в 11 об’єднаних громадах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У 2016 році призначено перші вибори депутатів 11 сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних голів. Про це УНН повідомив в.о заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій.

На 11 грудня призначені перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в Музиківській сільській (Білозерський район), Асканія-Нова селищній (Чаплинський район), Каланчацькій селищній (Каланчацький район0, Хрестівській сільській (Чаплинський район) обєднаних територіальних громад та 18 грудня 2016 року в Зеленопідській і Тавричанській сільських (Каховський район), Чаплинській селищній, Гладківській сільській (Голопристанський район), Мирненській сільській (Каланчацький район), Присиваській сільській (Чаплинський район), Великокопанівській сільській (Олешківський район) радах.

В ОДА повідомили, що у 2015 році вже відбулися вибори в об’єднаній територіальна громаді Кочубеївської сільської ради Високопільського району.

Як повідомляв УНН, частина об’єднаних територіальних громад отримали відмову у проведенні місцевих виборів у грудні 2016 через суперечності у законодавстві — ЦВК відмовляє у призначенні виборів ОТГ які утворені з громад приналежних до різних адміністративно-територіальних утворень.

З таким проблемами зіштовхнулися ОТГ цілого ряду областей, зокрема Київської, Львівської та Закарпатської. Вже щонайменше чотири громади подали позови до суду.

Ситуацію роз’яснив експерт з місцевого самоврядування Руслан Плющ.

“Новоутворені об’єднані територіальні громади, які створюються мешканцями населених пунктів, що входять до складу різних районів, отримують відмову від ЦВК щодо призначення місцевих виборів. Свої дії ЦВК, як правило, аргументує тим, що спочатку їм треба змінити межі районів. Така відмова суперечить чинному закону про „Про добровільне об’єднання територіальних громад“ та роз’ясненню профільного комітету ВРУ (від 8 вересня 2016, — ред.)”, — пояснив експерт.

Українські Національні Новини

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