В декабре в Херсонской области состоятся первые выборы в 11 объединенных общинах

На 11 декабря назначили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в Музыковской сельской (Белозерский район), Аскания-Нова поселковой (Чаплинский район), Каланчакской поселковой (Каланчацкий район, Хрестивской сельской (Чаплинский район) объединенных территориальных общинах и 18 декабря 2016 г. в Зеленопидском и Тавричанском сельских (Каховский район), Чаплинском поселковом, Гладковском сельском (Голопристанский район), Мирненском сельском (Каланчакский район), Присивашском сельском (Чаплинский район), Великокопанивском сельском (Олешкивский район) советах.

В ОГА сообщили, что в 2015 году уже состоялись выборы в объединенной территориальной общине Кочубеевского сельского совета Высокопольского района.

Как сообщал УНН, часть объединенных территориальных общин получили отказ в проведении местных выборов в декабре 2016 г. из-за противоречий в законодательстве - ЦИК отказывает в назначении выборов ОТО, образованных из общин, принадлежащих к различным административно-территориальным образованиям.

С такими проблемами столкнулись ОТО целого ряда областей, в частности Киевской, Львовской и Закарпатской. Уже по меньшей мере четыре общины подали иски в суд.

Ситуацию разъяснил эксперт по местному самоуправлению Руслан Плющ.

"Новые объединенные территориальные общины, которые создаются жителями населенных пунктов, входящих в состав различных районов, получают отказ от ЦИК о назначении местных выборов. Свои действия ЦИК, как правило, аргументирует тем, что сначала им надо изменить границы районов. Такой отказ противоречит действующему закону "О добровольном объединении территориальных общин" и разъяснению профильного комитета ВРУ (от 8 сентября 2016 г. - ред.)", - пояснил эксперт.