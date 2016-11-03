В декабре в Херсонской области состоятся первые выборы в 11 объединенных общинах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В 2016 году назначили первые выборы депутатов 11 сельских, поселковых советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых голов. Об этом сообщил УНН и.о. заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Дмитрий Бутрий.
На 11 декабря назначили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в Музыковской сельской (Белозерский район), Аскания-Нова поселковой (Чаплинский район), Каланчакской поселковой (Каланчацкий район, Хрестивской сельской (Чаплинский район) объединенных территориальных общинах и 18 декабря 2016 г. в Зеленопидском и Тавричанском сельских (Каховский район), Чаплинском поселковом, Гладковском сельском (Голопристанский район), Мирненском сельском (Каланчакский район), Присивашском сельском (Чаплинский район), Великокопанивском сельском (Олешкивский район) советах.
В ОГА сообщили, что в 2015 году уже состоялись выборы в объединенной территориальной общине Кочубеевского сельского совета Высокопольского района.
Как сообщал УНН, часть объединенных территориальных общин получили отказ в проведении местных выборов в декабре 2016 г. из-за противоречий в законодательстве - ЦИК отказывает в назначении выборов ОТО, образованных из общин, принадлежащих к различным административно-территориальным образованиям.
С такими проблемами столкнулись ОТО целого ряда областей, в частности Киевской, Львовской и Закарпатской. Уже по меньшей мере четыре общины подали иски в суд.
Ситуацию разъяснил эксперт по местному самоуправлению Руслан Плющ.
"Новые объединенные территориальные общины, которые создаются жителями населенных пунктов, входящих в состав различных районов, получают отказ от ЦИК о назначении местных выборов. Свои действия ЦИК, как правило, аргументирует тем, что сначала им надо изменить границы районов. Такой отказ противоречит действующему закону "О добровольном объединении территориальных общин" и разъяснению профильного комитета ВРУ (от 8 сентября 2016 г. - ред.)", - пояснил эксперт.