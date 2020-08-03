У ФРН почали безкоштовне тестування на коронавірус всіх, хто повертається в країну

Зазначається, що відповідне розпорядження підписав міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан.

Тест на коронавірус можна здати як у аеропортах, так і у різноманітних закладах охорони здоров'я та в кабінетах лікарів. Німецька держава, в підсумку, бере на себе усі витрати на ці тестування, компенсуючи відповідні кошти касам медичного страхування.

Це рішення ухвалили з метою запобігання поширенню COVID-19, аби не допустити чергового спалаху захворювання, зокрема, напередодні закінчення шкільних канікул.

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Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій 11 липня анонсував появу в аеропортах Києва та Львова обладнання для тестування на коронавірус.

Також нагадаємо, в Україні поки не планують проводити всеохопне ІФА-тестування вчителів перед початком нового навчального року у школах. У МОН, зокрема, сказали, що це - не їх компетенція, а місцевих органів влади.

А експерти пояснили, що для такого захисту вчителів та учнів від коронавірусу у держави просто немає коштів.

Зауважимо, що в Україні є ІФА-тести вітчизняного виробництва, які дешевші за іноземні аналоги, однак визнаються одними з найкращих у світі за показниками достовірності і чутливості.