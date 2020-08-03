В ФРГ начали бесплатное тестирование на коронавирус всех, кто возвращается в страну

КИЕВ. 4 августа. УНН. Жители Германии с субботы, 1 августа, при возвращении из других стран могут добровольно пройти бесплатный тест на коронавирус в течение 72 часов после прибытия. Тест могут сдать все желающие, в том числе и те, которые не имеют признаков инфицирования коронавирусом, сообщает информагентство dpa, передает УНН.