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В ФРГ начали бесплатное тестирование на коронавирус всех, кто возвращается в страну

В ФРГ начали бесплатное тестирование на коронавирус всех, кто возвращается в страну

Киев  •  УНН

 • 10777 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Жители Германии с субботы, 1 августа, при возвращении из других стран могут добровольно пройти бесплатный тест на коронавирус в течение 72 часов после прибытия. Тест могут сдать все желающие, в том числе и те, которые не имеют признаков инфицирования коронавирусом, сообщает информагентство dpa, передает УНН.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Тест на коронавирус можно сдать как в аэропортах, так и в различных учреждениях здравоохранения и в кабинетах врачей. Немецкое государство, в итоге, берет на себя все расходы на эти тестирования, компенсируя соответствующие средства кассам медицинского страхования.

Это решение было принято с целью предотвращения распространения COVID-19, чтобы не допустить очередной вспышки заболевания, в частности, в преддверии окончания школьных каникул.

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Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 11 июля анонсировал появление в аэропортах Киева и Львова оборудования для тестирования на коронавирус.

Также напомним, в Украине пока не планируют проводить комплексное ИФА-тестирование учителей перед началом нового учебного года в школах. В МОН, в частности, сказали, что это - не их компетенция, а местных органов власти.

А эксперты объяснили, что для такой защиты учителей и учеников от коронавируса у государства просто нет средств.

Отметим, что в Украине есть ИФА-тесты отечественного производства, которые дешевле иностранных аналогов, однако признаются одними из лучших в мире по показателям достоверности и чувствительности.

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