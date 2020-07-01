Відпочинок у Чорногорії: до країни пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19

Зазначається, що українці можуть в’їжджати до Чорногорії при наявності негативного тесту на COVID-19. А раніше було необхідно мати результати ПЛР- тесту, відтепер дозволили в’їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПЛР-діагностика дає помилково негативні результати в 20-30% випадків

Тест має бути зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону Чорногорії з моменту забору зразків. Також він має бути роздрукований та перекладений на англійську або чорногорську мови.

Зазначається, що тест потрібно робити в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025, не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні.