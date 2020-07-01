Отдых в Черногории: в страну будут пускать при наличии ИФА-теста на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Черногория изменила условия въезда: отныне въехать в страну можно по результатам негативного теста на антитела от коронавируса. Об этом сообщает посольстве Украины в Черногории, передает УНН.
Отмечается, что украинцы могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного теста на COVID-19. А раньше было необходимо иметь результаты ПЦР-теста, отныне разрешили въезд и результатам ИФА-теста на антитела (ELISA).
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Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы Черногории с момента забора образцов. Также он должен быть распечатан и переведен на английский или черногорский язык.
Отмечается, что тест нужно делать в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025, не только на территории Украины, но и в любой другой стране.