ПЛР-діагностика дає помилково негативні результати в 20-30% випадків - Голубовська

"ПЛР-діагностика в 20 і навіть 30% може давати помилково негативні результати, розумієте. Ви пам'ятаєте, коли, по-моєму, це був кінець січня, початок лютого, коли китайці озвучували одну цифру, і раптом, на наступний день, в двадцять разів більше озвучили цифру. Усі знепритомніли", - сказала Ольга Голубовська.

За її словами, зростання кількості хворих сталося тому, що вони розширили тестування - виявили антитіла, і в тому числі - за рахунок постановки клінічного діагнозу.

"У нас, коли почали надходити, в тому числі, з Лаври, з інших осередків, і явно було видно, що людина з осередку з типовими змінами класичними в легких - з постійно негативним ПЛР ... І ми тоді, ще 28 березня, теж прописали можливість постановки лікарями клініко-епідеміологічного діагнозу, без ПЛР підтвердження", - додала Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що не всі регіони подають це в статистику, тому що дивляться на негативний результат і переводять хворих.

Нагадаємо, в Україні вже 44,3 тис. випадків COVID-19, за добу - 706.