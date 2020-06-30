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ПЛР-діагностика дає помилково негативні результати в 20-30% випадків - Голубовська

ПЛР-діагностика дає помилково негативні результати в 20-30% випадків - Голубовська

Київ • УНН

 • 15874 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що ПЛР-тест на COVID-19 в 20-30% випадків дає помилково негативні результати. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"ПЛР-діагностика в 20 і навіть 30% може давати помилково негативні результати, розумієте. Ви пам'ятаєте, коли, по-моєму, це був кінець січня, початок лютого, коли китайці озвучували одну цифру, і раптом, на наступний день, в двадцять разів більше озвучили цифру. Усі знепритомніли", - сказала Ольга Голубовська.

За її словами, зростання кількості хворих сталося тому, що вони розширили тестування - виявили антитіла, і в тому числі - за рахунок постановки клінічного діагнозу.

"У нас, коли почали надходити, в тому числі, з Лаври, з інших осередків, і явно було видно, що людина з осередку з типовими змінами класичними в легких - з постійно негативним ПЛР ... І ми тоді, ще 28 березня, теж прописали можливість постановки лікарями клініко-епідеміологічного діагнозу, без ПЛР підтвердження", - додала Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що не всі регіони подають це в статистику, тому що дивляться на негативний результат і переводять хворих.

Нагадаємо, в Україні вже 44,3 тис. випадків COVID-19, за добу - 706.

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