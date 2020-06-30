ПЦР-диагностика дает ложноотрицательный результат в 20-30% случаев - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что ПЦР-тест на COVID-19 в 20-30% случаев дает ложноотрицательный результат. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
“ПЦР-диагностика в 20 и даже 30% может давать ложноотрицательный результат, понимаете. Вы помните, когда, по-моему, это был конец января, начало февраля, когда китайцы озвучивали одну цифру, и вдруг, на следующий день, в двадцать раз больше озвучили цифру. Все упали в обморок”, - сказала Ольга Голубовская.
По ее словам, рост количества заболевших произошел потому, что они расширили тестирование - обнаружили антитела, и в том числе - за счет постановки клинического диагноза.
“У нас, когда начали поступать, в том числе, из Лавры, из других очагов, и явно было видно, что человек из очага с типичными изменениями классическими в легких - с постоянно отрицательным ПЦР… И мы тогда, еще 28 марта, тоже прописали возможность постановки врачами клинико-эпидемиологического диагноза, без ПЦР подтверждения”, - добавила Ольга Голубовская.
Она отметила, что не все регионы подают это в статистику, потому что смотрят на отрицательный результат и переводят больных.
Напомним, в Украине уже 44,3 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 706.