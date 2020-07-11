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19 березня, 18:42 • 100779 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 140803 перегляди

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19 березня, 14:10 • 118150 перегляди

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19 березня, 10:24 • 132444 перегляди

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Криклій: в аеропортах Києва та Львова з'являться лабораторії для ПЛР-тестування

Криклій: в аеропортах Києва та Львова з'являться лабораторії для ПЛР-тестування

Київ • УНН

 • 18500 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час наради під головуванням Президента Володимира Зеленського повідомив, що в аеропортах столиці та Львова — планують встановити лабораторії для проведення ПЛР-тестування на місці, пише УНН з посиланням на сайт Глави держави.

Міністр повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції.

“Для уникнення скупчень людей біля лабораторій урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку „Дій вдома“. Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України”, — додали у Президента.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії щодо протидії поширення COVID-19 на території України були правильними.

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