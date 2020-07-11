Криклій: в аеропортах Києва та Львова з'являться лабораторії для ПЛР-тестування

Міністр повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції.

“Для уникнення скупчень людей біля лабораторій урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку „Дій вдома“. Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України”, — додали у Президента.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії щодо протидії поширення COVID-19 на території України були правильними.