Зеленський про розвиток COVID-19: наші скоординовані дії були правильними
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії щодо протидії поширення COVID-19 на території України були правильними. Про це йшлося на нараді з представниками уряду та правоохоронних відомств під головуванням Зеленського, передає УНН.
“Хоч цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно й по звітах кожної зі служб. Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, й українці дослухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації”, — наголосив Глава держави.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо ситуації на судні “Софія”, екіпаж якого перебуває на карантині. За словами очільника МОЗу, коронавірусна інфекція була виявлена в більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж — на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації.
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці перевіряють на предмет роботи дитячі табори, які не отримали дозволу на відкриття у зв’язку з пандемією. Також Нацполіція за останню добу виписала 235 протоколів у зв’язку з порушенням карантинних заходів в установах, закладах громадського харчування, місцях торгівлі. В цілому від початку перевірок було складено майже 18 тис. адмінпротоколів на 6,6 млн грн.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції. Для уникнення скупчень людей біля лабораторій урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку “Дій вдома”. Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України.
Нагадаємо, в Україні на 9:40 11 липня зафіксовано вже 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — 800.