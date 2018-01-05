У Франції вирує епідемія грипу, загинуло понад 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За даними міністерства охорони здоров’я Франції, за період з 25 до 31 грудня захворюваність на грип чи хвороби, схожі на грип, зросла більш ніж на 80%. Про це повідомляє УНН.
“Останній тиждень грудня був ознаменований частим зверненням до лікарів. Звернулися 11,5 тисячі людей із відповідними симптомами з 25 по 31 грудня”, — йдеться у щотижневому бюлетені щодо стану громадського здоров’я.
За минулий тиждень зареєстровано 527 звернень до лікарів на 100 тис. жителів проти 349 звернень на 100 тисяч жителів за попередній період.
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У бюлетені зазначається, що з 1 листопада від грипу та ускладнень померла 31 людина.
Експерти відзначають збільшення смертності серед дорослих віком 15-64 роки, Проте у людей віком від 65 років епідемія мала лише обмежений вплив.
У Франції зазначають, що на сьогодні країна перебуває під дією епідемії “помірного” типу.
МОЗ Франції закликає до вакцинації, як єдиного ефективного та дієвого способу і нагадує, що як часте миття рук або щоденне провітрювання будинку — найкращі вороги грипу.
Як повідомляв УНН, від загальної кількості захворілих на грип і ГРВІ в Україні госпіталізовано лише 3,9 % осіб.