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Во Франции бушует эпидемия гриппа, погибли более 30 человек

Киев • УНН

 • 10878 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. По данным министерства здравоохранения Франции, за период с 25 по 31 декабря заболеваемость гриппом или болезни, похожие на грипп, выросло более чем на 80%. Об этом сообщает УНН.

Во Франции бушует эпидемия гриппа, погибли более 30 человек

"Последняя неделя декабря была ознаменована частым обращением к врачам. Обратились 11,5 тысячи человек с соответствующими симптомами с 25 по 31 декабря", - говорится в еженедельном бюллетене о состоянии общественного здоровья.

За прошедшую неделю зарегистрировано 527 обращений к врачам на 100 тыс. жителей против 349 обращений в 100 тыс. жителей за предыдущий период.

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В бюллетене отмечается, что с 1 ноября от гриппа и осложнений умер 31 человек.

Эксперты отмечают увеличение смертности среди взрослых в возрасте 15-64 года, однако у людей в возрасте от 65 лет эпидемия имела лишь ограниченное влияние.

Во Франции отмечают, что сегодня страна находится под действием эпидемии "умеренного" типа.

МЗ Франции призывает к вакцинации, как единственного эффективного и действенного способа и напоминает, что как частое мытье рук или ежедневное проветривание дома - лучшие враги гриппа.

Как сообщал УНН, от общего количества заболевших гриппом и ОРВИ в Украине госпитализированы лишь 3,9% человек.

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