Майже 4% від усіх хворих на грип і ГРВІ госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Від загальної кількості захворілих на грип і ГРВІ в Україні госпіталізовано лише 3,9 % осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на черговий інформаційний бюлетень Центру грипу та ГРВІ.
"Госпіталізовано 3,9% осіб від загальної кількості захворілих, серед них найбільше всього дітей віком 0-4 роки", - йдеться у звіті.
Так, серед госпіталізованих 56% - діти віком 0-4 роки, 22% - діти віком 5-14 років, 10% - люди віком 30-64 роки, 6% - люди віком 18-29 років, по 3% - підлітки віком 15-17 років і люди віком від 65 років.
Як зазначається, у порівнянні з минулим тижнем 25-31 грудня 2017 року сумарна кількість госпіталізованих осіб зменшилася на 4,0%.
Загалом же, за останній тиждень перед Новим роком на грип та ГРВІ захворіло 147 тисяч 445 осіб, із них 70,0% - діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України 380,1 на 100 тисяч населення, що на 19,2% менше минулого тижня.
Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській - 696,9, найменший у Тернопільській областях - 191,7 на 100 тис. населення. На 52-му тижні 2017 року в жодній із областей України епідемічний поріг не був перевищений.
Показники темпу приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років зменшилися на 16,4 % та 20,3 % відповідно.
За період з 25 по 31 грудня 2017 року летальних випадків через ускладнення від грипу не зареєстровано.
Нагадаємо, за тиждень перед цим на грип і ГРВІ захворіли більше 182 тис. українців.