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Почти 4% от всех больных гриппом и ОРВИ госпитализированы

Киев • УНН

 • 10812 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. От общего количества заболевших гриппом и ОРВИ в Украине госпитализированы лишь 3,9% человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очередной информационный бюллетень Центра гриппа и ОРВИ.

Почти 4% от всех больных гриппом и ОРВИ госпитализированы

"Госпитализированы 3,9% лиц от общего количества заболевших, среди них больше всего детей 0-4 года", - говорится в отчете.

В частности, среди госпитализированных 56% - дети в возрасте 0-4 года, 22% - дети в возрасте 5-14 лет, 10% - люди в возрасте 30-64 года, 6% - люди в возрасте 18-29 лет, по 3% - подростки в возрасте 15-17 лет и люди старше 65 лет.

Как отмечается, по сравнению с прошлой неделей 25-31 декабря 2017 года суммарное количество госпитализированных уменьшилось на 4,0%.

В целом же, за последнюю неделю перед Новым годом гриппом и ОРВИ заболело 147 тысяч 445 человек, из них 70,0% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины 380,1 на 100 тысяч населения, что на 19,2% меньше прошлой недели.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 696,9, наименьший в Тернопольской областях - 191,7 на 100 тыс. населения. На 52-й неделе 2017 года ни в одной из областей Украины эпидемический порог не был превышен.

Показатели темпа прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшились на 16,4% и 20,3% соответственно.

За период с 25 по 31 декабря 2017 года летальных случаев из-за осложнений от гриппа не зарегистрировано.

Напомним, за неделю до этого гриппом и ОРВИ заболели более 182 тыс. украинцев.

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