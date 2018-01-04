Внаслідок шторму "Елеонор" загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У результаті шторму "Елеонор", який пройшов країнами північної Європи, загинули троє людей. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
У Французьких Альпах загинув лижник, ще 15 осіб травмовані в інших місцях країни, четверо з них отримали серйозні травми.
Ще двоє людей загинули внаслідок того, що їх знесло величезною хвилею на північному узбережжі Іспанії.
Через шторм сотні тисяч людей залишилися без світла, пошкоджені транспортні засоби.
Як повідомляв УНН, 3 січня у Франції повідомили про першу жертву шторму “Елеонор”.