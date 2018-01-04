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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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В результате шторма "Элеонор" погибли три человека

Киев • УНН

 • 10236 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В результате шторма "Элеонор", который прошел странами Северной Европы, погибли три человека. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

В результате шторма "Элеонор" погибли три человека

Во Французских Альпах погиб лыжник, еще 15 человек травмированы в других местах страны, четверо из них получили серьезные травмы.

Еще два человека погибли в результате того, что их снесло огромной волной на северном побережье Испании.

Из-за шторма сотни тысяч людей остались без света, повреждены транспортные средства.

Как сообщал УНН, 3 января во Франции сообщили о первой жертве шторма "Элеонор".

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