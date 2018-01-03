У Франції повідомили про першу жертву шторму “Елеонор”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У результаті шторму “Елеанор” у Франції в середу загинула принаймні одна людина. Про це повідомив телеканал BFM, посилаючись на рятувальну службу країни, передає УНН.
Згідно з цими даними, інцидент стався на гірському курорті Морійон, в департаменті Верхня Савойя на сході країни.
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На 21-річного чоловіка впало велике дерево, що не витримало пориву вітру, повідомили рятувальники.
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