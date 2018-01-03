Во Франции сообщили о первой жертве шторма "Элеонор"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В результате шторма "Элеанор" во Франции в среду погиб по крайней мере один человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на спасательную службу страны, передает УНН.
Согласно этим данным, инцидент произошел на горном курорте Морийон, в департаменте Верхняя Савойя на востоке страны.
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На 21-летнего мужчину упало большое дерево, которое не выдержало порыва ветра, сообщили спасатели.
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