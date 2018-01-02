Ураган “Кармен” на півночі Франції знеструмив близько 70 тис. будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На північному заході Франції через ураган Кармен 70 тисяч будинків залишилися без електроенергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на французьке видання RFI.
Пориви вітру в регіоні сягали 160 кілометрів на годину на північно-західному французькому узбережжі. За даними енергетичної компанії Enedis, станом на ранок у неділю без електрики залишились 33 000 будинків в Нормандії, 18 700 в Бретані і 16 500 в регіоні Луар-Атлантік, на південь від Бретані.
За словами місцевих чиновників, під час урагану, до пожежної бригади в Бретані надійшло понад 600 викликів, головним чином щодо очищення заблокованих доріг.
Як повідомляв УНН, через ураган “Кармен” у 40 департаментах Франції було оголошено “помаранчевий” рівень небезпеки.