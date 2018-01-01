Ураган у Франції: в 40 департаментах оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У 40 департаментах Франції оголошено “помаранчевий” рівень небезпеки у зв’язку з сильним вітром, який несе з Атлантики ураган “Кармен”. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.
Згідно з прогнозом погоди, на південному заході Франції в понеділок очікуються вітер швидкістю до 130 км/год і дощі з грозами, а біля узбережжя — сильні припливи.
Ураган вдарив по західній частині країни ще в неділю, в зв’язку з чим “помаранчевий” рівень небезпеки був оголошений в 26 департаментах, а потім до них приєдналися ще 14.
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Майже у всіх інших регіонах екстреними службами встановлений “жовтий” рівень небезпеки. Основний удар урагану по прибережних регіонах очікується на другу половину дня 1 січня.
Зазначимо, що “помаранчевий” рівень небезпеки оголошують, коли погодні можуть негативно вплинути на соціально-економічну діяльність і привести до значних матеріальних збитків , а також коли можливі людські жертви.
Нагадаємо, На Філіппінах внаслідок сильних дощів і зсуву грунту загинуло 26 людей.