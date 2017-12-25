У В'єтнамі через тайфун "Тембін" евакуйовано понад 650 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У В’єтнамі через наближення до південного узбережжя країни тайфуну “Тембін” евакуйовано понад 650 тисяч людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомили 25 грудня в Національному координаційному комітеті по боротьбі з наслідками стихійних лих, очікується, що в ніч на 26 грудня “Тембін” досягне регіону дельти річки Меконг у південній частині країни.
У даний час влада південних провінцій веде масштабну підготовку до захисту місцевого населення від можливих ударів стихії. Сильні дощі можуть спровокувати повені та зсуви, як це сталося на півдні Філіппін. Там тропічний шторм “Тембін” за останні дні привів до загибелі близько 200 чоловік і значних руйнувань.
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“Тембін” стане вже 16-м штормом, що прийшов у цьому сезоні до В’єтнаму. Згідно з офіційними даними, за перші 11 місяців поточного року в результаті сильних паводків, викликаних тайфунами, тут загинули і пропали безвісти 390 людей, більше 650 осіб отримали поранення і травми. Матеріальні збитки, завдані стихією в 2017 році, перевищив 52 трлн донгів (2,3 млрд доларів США).