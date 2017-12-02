У МЗС підтвердили загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Консул підтвердив загибель українця внаслідок шторму "Окхі" в Шрі-Ланці. Про це повідомляє департаменту консульської служби у Twitter, передає УНН.
"Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що внаслідок шторму "Окхі" в Шрі-Ланці загинув один українець.
Зазначалось, що українця під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле.
Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 2 декабря 2017 г.