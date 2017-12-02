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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 6828 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 19585 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 99679 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109876 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130394 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106480 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108113 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 117421 просмотра

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В МИД подтвердили гибель украинца в результате шторма в Шри-Ланке

В МИД подтвердили гибель украинца в результате шторма в Шри-Ланке

Киев  •  УНН

 • 12314 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Консул подтвердил гибель украинца в результате шторма "Окхи" в Шри-Ланке. Об этом сообщает департамента консульской службы в Twitter, передает УНН.

"Консул подтверждает гибель украинца в результате шторма в Шри-Ланке. Принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее в СМИ появилась информация, что в результате шторма "Окхи" в Шри-Ланке погиб один украинец.

Отмечалось, что украинца во время наводнения смыло водой неподалеку от популярного среди туристов города Галле.

Консул подтверждает гибель Украинский результате шторма в Шри-Ланке. Принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры.

- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 2 декабря 2017 г.

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