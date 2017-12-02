В МИД подтвердили гибель украинца в результате шторма в Шри-Ланке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Консул подтвердил гибель украинца в результате шторма "Окхи" в Шри-Ланке. Об этом сообщает департамента консульской службы в Twitter, передает УНН.
"Консул подтверждает гибель украинца в результате шторма в Шри-Ланке. Принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее в СМИ появилась информация, что в результате шторма "Окхи" в Шри-Ланке погиб один украинец.
Отмечалось, что украинца во время наводнения смыло водой неподалеку от популярного среди туристов города Галле.
Консул подтверждает гибель Украинский результате шторма в Шри-Ланке. Принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры.- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 2 декабря 2017 г.