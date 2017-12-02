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Внаслідок шторму на Шрі-Ланці загинуло 26 людей, серед них може бути українець

Внаслідок шторму на Шрі-Ланці загинуло 26 людей, серед них може бути українець

Київ • УНН

 • 14511 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Шрі-Ланці внаслідок потужного шторму "Окхі" загинули щонайменше 26 людей, серед них українець. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Шрі-Ланка потерпає від потужного шторму "Окхі", який спричинив масштабні повені. Як повідомили в уряді країни у суботу, наразі щонайменше 26 осіб загинули протягом останніх трьох днів внаслідок стихійного лиха. Пошкоджено близько 20 тисяч будинків переважно у західних та південних узбережних районах острова. Із зони лиха евакуйовані тисячі людей.

При цьому рівень води у річках на Шрі-Ланці продовжує зростати. Повідомляється про те, що серед загиблих на Шрі-Ланці є також громадянин України, якого під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле.

Окрім того, шторм "Чемпака" завдав значних руйнувань в окрузі Пачітан у центральній частині південного узбережжя острова Ява. Тут сильний вітер та повінь пошкодили понад 1,7 тисячі будинків, з регіону евакуйовані понад дві тисячі місцевих мешканців. Негода також завдала значної шкоди сільському господарству регіону.

Як повідомляв УНН, у жовтні буревій в Європі забрав життя п'яти осіб.

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