Внаслідок шторму на Шрі-Ланці загинуло 26 людей, серед них може бути українець

Шрі-Ланка потерпає від потужного шторму "Окхі", який спричинив масштабні повені. Як повідомили в уряді країни у суботу, наразі щонайменше 26 осіб загинули протягом останніх трьох днів внаслідок стихійного лиха. Пошкоджено близько 20 тисяч будинків переважно у західних та південних узбережних районах острова. Із зони лиха евакуйовані тисячі людей.

При цьому рівень води у річках на Шрі-Ланці продовжує зростати. Повідомляється про те, що серед загиблих на Шрі-Ланці є також громадянин України, якого під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле.

Окрім того, шторм "Чемпака" завдав значних руйнувань в окрузі Пачітан у центральній частині південного узбережжя острова Ява. Тут сильний вітер та повінь пошкодили понад 1,7 тисячі будинків, з регіону евакуйовані понад дві тисячі місцевих мешканців. Негода також завдала значної шкоди сільському господарству регіону.

Як повідомляв УНН, у жовтні буревій в Європі забрав життя п'яти осіб.