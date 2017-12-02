В результате шторма на Шри-Ланке погибли 26 человек, среди них может быть украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На Шри-Ланке в результате мощного шторма "Окхи" погибли по меньшей мере 26 человек, среди них украинец. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Шри-Ланка страдает от мощного шторма "Окхи", который вызвал масштабные наводнения. Как сообщили в правительстве страны в субботу, как минимум 26 человек погибли в течение последних трех дней в результате стихийного бедствия. Повреждено около 20 тысяч домов преимущественно в западных и южных прибрежных районах острова. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей.
При этом уровень воды в реках на Шри-Ланке продолжает расти. Сообщается о том, что среди погибших на Шри-Ланке также гражданин Украины, который во время наводнения смыло водой неподалеку от популярного среди туристов города Галле.
Кроме того, шторм "Чемпака" нанес значительные разрушения в округе Пачитан в центральной части южного побережья острова Ява. Здесь сильный ветер и наводнение повредили более 1,7 тысячи домов, из региона эвакуированы более двух тысяч местных жителей. Непогода также нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству региона.
Как сообщал УНН, в октябре ураган в Европе унес жизни пяти человек.