В результате шторма на Шри-Ланке погибли 26 человек, среди них может быть украинец

Шри-Ланка страдает от мощного шторма "Окхи", который вызвал масштабные наводнения. Как сообщили в правительстве страны в субботу, как минимум 26 человек погибли в течение последних трех дней в результате стихийного бедствия. Повреждено около 20 тысяч домов преимущественно в западных и южных прибрежных районах острова. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей.

При этом уровень воды в реках на Шри-Ланке продолжает расти. Сообщается о том, что среди погибших на Шри-Ланке также гражданин Украины, который во время наводнения смыло водой неподалеку от популярного среди туристов города Галле.

Кроме того, шторм "Чемпака" нанес значительные разрушения в округе Пачитан в центральной части южного побережья острова Ява. Здесь сильный ветер и наводнение повредили более 1,7 тысячи домов, из региона эвакуированы более двух тысяч местных жителей. Непогода также нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству региона.

Как сообщал УНН, в октябре ураган в Европе унес жизни пяти человек.