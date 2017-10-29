Буревій у Європі забрав життя п'яти осіб

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Штормовий циклон "Герварт", що вразив 29 жовтня Німеччину, Польщу, Чехію, Австрію і Словаччину, призвів до загибелі вже не менш ніж п’яти людей і заподіяв значну матеріальну шкоду сильними вітрами і зливами, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

По дві людини загинули в Польщі і Чехії – в усіх випадках унаслідок падання зламаних вітром дерев. Ще одна людина загинула в Німеччині, втонувши внаслідок різкого піднесення рівня води. Є і травмовані.

Через підтоплення, зламані дерева і обірване електроживлення в Німеччині і Чехії було порушене залізничне сполучення – в Німеччині його повністю зупинили в семи з 16 федеральних земель, на багатьох трасах рух буде закритий до понеділка. Також у низці місць було перерване і автомобільне сполучення.

Тисячі будинків залишилися без електроенергії.

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Швидкість вітрів, особливо в гірських місцевостях, сягала рівня ураганної, доходячи до 180 кілометрів за годину (ураганною вважають швидкість вітру понад 118 км/год).

Раніше цього місяця Німеччину вразив штормовий циклон "Ксав’єр", унаслідок чого там загинули сім людей.

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