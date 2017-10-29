Поруч з Кубою сформувався тропічний шторм "Філіп"

Вітри всередині урагану досягають швидкості 65 км / год.

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Очікується, що шторм буде рухатися на північ і до неділі досягне території Флориди.

Нагадаємо, тайфун "Лан", який обрушився на Японію, забрав життя щонайменше п'яти людей та призвів до евакуації близько 80 тис. з регіону поблизу Токіо.