Поруч з Кубою сформувався тропічний шторм "Філіп"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Неподалік від Куби сформувався тропічний шторм "Філіп", повідомляє УНН з посиланням на Національний центр по спостереженню за ураганами США.
Вітри всередині урагану досягають швидкості 65 км / год.
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Очікується, що шторм буде рухатися на північ і до неділі досягне території Флориди.
Нагадаємо, тайфун "Лан", який обрушився на Японію, забрав життя щонайменше п'яти людей та призвів до евакуації близько 80 тис. з регіону поблизу Токіо.