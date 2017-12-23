Внаслідок шторму на Філіппінах загинули близько 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Близько 200 осіб загинули на Філіппінах внаслідок повеней та зсувів ґрунту, спричинених тропічним штормом Тембін. Про це повідомила місцева влада у суботу, 23 грудня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На Філіппінах шторм Тембін руйнував будинки рибалок, викорчовував кокосові пальми та призвів до підтоплення автошляхів.
Зазначається, що найбільших втрат зазнала провінція Північний Ланао, де загинули щонайменше 127 осіб і ще 69 зникли безвісти. 47 осіб загинули в провінції Північна Замбоанга. 18 - у Південному Ланао. Ще вісім - у провінціях Букіднон, Західний Місаміс та місті Іліган.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 90 загиблих людей сходу селю і повеней.