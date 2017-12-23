На Філіппінах близько 90 людей загинули в результаті сходу селю і повеней
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Селеві потоки і повені стали причиною загибелі близько 90 осіб на Філіппінах. про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
За даними агентства, кілька десятків людей зникли безвісти.
Раніше повідомлялося про 41 загиблого і 45 зниклих безвісти.
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Дія шторму, який викликав повені і зсуви, відчули на собі більше 270 тисяч чоловік. На території країни відкриті 608 центрів евакуації, які можуть розмістити 44 тисячі чоловік. Найбільше від негоди постраждала філіппінська провінція Біліран.
Нагадаємо, біля східного узбережжя Філіппін перевернувся паром з 251 людиною на борту, четверо пасажирів загинули.