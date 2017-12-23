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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Филиппинах около 90 человек погибли в результате схода селя и наводнений

Киев • УНН

 • 10421 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Селевые потоки и наводнения стали причиной гибели около 90 человек на Филиппинах. об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

На Филиппинах около 90 человек погибли в результате схода селя и наводнений

По данным агентства, несколько десятков человек пропали без вести.

Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести.

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Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысяч человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.

Напомним, у восточного побережья Филиппин перевернулся паром с 251 человеком на борту, четверо пассажиров погибли.

Украинские Национальные Новости

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