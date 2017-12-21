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На Філіппінах перевернувся паром з 251 людиною на борту, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Біля східного узбережжя Філіппін перевернувся паром з 251 людиною на борту, є загиблі. Про це повідомляє The Independent з посиланням на інформацію берегової охорони Філіппін, передає УНН.

На Філіппінах перевернувся паром з 251 людиною на борту, є загиблі

“Ми чули про жертви, але ми все ще намагаємося отримати повну картину”, — сказав прес-секретар берегової охорони Арманд Баліло.

Як повідомляють філіппінські ЗМІ, четверо людей загинули, щонайменше 140 вдалось врятувати.

Так, за словами А.Баліло, паром не був перевантажений, судно Mercraft 3 має здатність перевозити 286 людей. Найбільш імовірна причина катастрофи — погані погодні умови.

“Є велика можливість, що аварія була викликана поганою погодою”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, в Індії перекинувся човен з туристами, 19 загиблих.

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