На Філіппінах перевернувся паром з 251 людиною на борту, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Біля східного узбережжя Філіппін перевернувся паром з 251 людиною на борту, є загиблі. Про це повідомляє The Independent з посиланням на інформацію берегової охорони Філіппін, передає УНН.
“Ми чули про жертви, але ми все ще намагаємося отримати повну картину”, — сказав прес-секретар берегової охорони Арманд Баліло.
Як повідомляють філіппінські ЗМІ, четверо людей загинули, щонайменше 140 вдалось врятувати.
Так, за словами А.Баліло, паром не був перевантажений, судно Mercraft 3 має здатність перевозити 286 людей. Найбільш імовірна причина катастрофи — погані погодні умови.
“Є велика можливість, що аварія була викликана поганою погодою”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, в Індії перекинувся човен з туристами, 19 загиблих.