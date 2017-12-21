На Филиппинах перевернулся паром с 251 человеком на борту, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. У восточного побережья Филиппин перевернулся паром с 251 человеком на борту, есть погибшие. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на информацию береговой охраны Филиппин, передает УНН.
"Мы слышали о жертвах, но мы все еще пытаемся получить полную картину", - сказал пресс-секретарь береговой охраны Арманд Балила.
Как сообщают филиппинские СМИ, четыре человека погибли, по меньшей мере 140 удалось спасти.
Так, по словам А.Балило, паром не был перегружен, судно Mercraft 3 обладает способностью перевозить 286 человек. Наиболее вероятная причина катастрофы - плохие погодные условия.
"Есть большая вероятность, что авария была вызвана плохой погодой", - сказал он.
Как сообщал УНН, в Индии перевернулась лодка с туристами, 19 погибших.